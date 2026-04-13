Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ЦПД: Росія маніпулює підрахунком загиблих журналістів, щоб відволікти від мілітаризації своїх медіа

Москва скаржиться, що низку загиблих у зоні бойових дій російських “воєнкорів” не внесли до міжнародних списків журналістів, які загинули під час виконання професійних обовʼязків. 

Фото: Державна компанія 'Укрспецекспорт'

Російські дипломатичні установи поширюють повідомлення про нібито “подвійні стандарти” міжнародних організацій у підрахунку загиблих журналістів. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Росіяни маніпулюють тим, що низку загиблих у зоні бойових дій російських “воєнкорів” не внесли до міжнародних списків журналістів, які загинули під час виконання професійних обовʼязків

Москва наполягає, що це “упередженість”, однак це скоріше є доказом того, що діяльність російських пропагандистів у зоні бойових дій не має нічого спільного зі справжньою журналістикою та суперечить стандартам журналістської діяльності, зазначили у ЦПД.

Зазначається, що значна частина так званих “військових кореспондентів” державних медіа працює у тісній координації з армією РФ. У своїх репортажах ці особи носять військову форму без маркування “преса”, перебувають безпосередньо на позиціях разом із військовими та поширюють наративи, що повністю збігаються з кремлівською пропагандою

Фактично йдеться про інформаційний супровід бойових дій, який часто є складовою військових операцій.

Мета подібних заяв Росії про “подвійні стандарти” полягає в тому, щоб відволікти увагу світової громадськості від системного використання медіа як інструменту війни.

Читайте також
