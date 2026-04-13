ЦПД: Росія маніпулює підрахунком загиблих журналістів, щоб відволікти від мілітаризації своїх медіа

Москва скаржиться, що низку загиблих у зоні бойових дій російських “воєнкорів” не внесли до міжнародних списків журналістів, які загинули під час виконання професійних обовʼязків.

Російські дипломатичні установи поширюють повідомлення про нібито “подвійні стандарти” міжнародних організацій у підрахунку загиблих журналістів.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Москва наполягає, що це “упередженість”, однак це скоріше є доказом того, що діяльність російських пропагандистів у зоні бойових дій не має нічого спільного зі справжньою журналістикою та суперечить стандартам журналістської діяльності, зазначили у ЦПД.

Зазначається, що значна частина так званих “військових кореспондентів” державних медіа працює у тісній координації з армією РФ. У своїх репортажах ці особи носять військову форму без маркування “преса”, перебувають безпосередньо на позиціях разом із військовими та поширюють наративи, що повністю збігаються з кремлівською пропагандою.

Фактично йдеться про інформаційний супровід бойових дій, який часто є складовою військових операцій.

Мета подібних заяв Росії про “подвійні стандарти” полягає в тому, щоб відволікти увагу світової громадськості від системного використання медіа як інструменту війни.