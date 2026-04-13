Війна

Уночі росіяни атакували дронами. Є влучання на дев'яти локаціях

Захисники знешкодили більшість засобів ураження. 

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram

Уночі, починаючи з 00:10 13 квітня, Росія атакувала Україну 98 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Про це повідомили в Повітряних силах

Ворог бив з окупованого Криму і російських напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ. Близько 65 дронів – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 87 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації”, – повідомили захисники. 

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. 

Одним з постраждалих регіонів є Кіровоградська область, де ворог поцілив по інфраструктурі. На місці удару була пожежа. 


﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies