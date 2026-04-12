У селищі Калита Броварського району вибух побутового газу в квартирі спричинив пожежу, в результаті постраждав чоловік.

Про це повідомила ДСНС Київщини.

"12 квітня о 16:15 до Служби порятунку Броварського району надійшло повідомлення про пожежу в селищі Калита на провулку Молодіжному. По прибуттю рятувальниками встановлено, що стався вибух побутового газу у квартирі на 1-му поверсі 4-х поверхового житлового будинку, внаслідок якого виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідовано о 16:33.

Під час ліквідації виявили постраждалого чоловіка 1951 року народження.

