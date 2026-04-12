Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Від початку року в Україні відремонтували 3,5 млн кв. м доріг, - Кулеба

Роботи тривають у всіх областях з урахуванням погодних умов. 

Фото: Пресслужба КМДА

Від початку року дорожники відремонтували покриття на площі понад 3,5 млн кв. м.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що темпи ремонту дорожнього покриття на ключових автошляхах державного значення нарощуються по всій країні.

"Наше завдання – до 1 червня забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Йдеться про ремонт орієнтовно 10 млн кв. м дорожнього покриття, і ми рухаємося відповідно до затвердженого графіка… Роботи тривають у всіх областях з урахуванням погодних умов. Після стабілізації погоди плануємо наростити темпи до 200 тис. кв. м на добу", – підкреслив віцепрем’єр.

Він зазначив, що за результатами виконання запланованих робіт серед лідерів сьогодні: Кіровоградщина - 82%, Миколаївщина - 69,3% і Рівненщина - 57,6%.

  • Нещодавно уряд ухвалив постанову, яка пришвидшує відновлення і захист автомобільних доріг державного значення для військової та медичної логістики. 
  • Також триває ремонт доріг державного й міжнародного значення. Станом на 5 квітня полагодили близько половини трас міжнародного значення. 
  • Загалом після зими ремонту в Україні потребували 11 млн квадратних метрів шляхів. 
  • Раніше також повідомлялося, що з 10 квітня ремонтуватимуть дороги в прифронтових територіях
﻿
Читайте також
