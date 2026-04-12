Роботи тривають у всіх областях з урахуванням погодних умов.

Від початку року дорожники відремонтували покриття на площі понад 3,5 млн кв. м.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що темпи ремонту дорожнього покриття на ключових автошляхах державного значення нарощуються по всій країні.

"Наше завдання – до 1 червня забезпечити проїзність міжнародних і національних доріг. Йдеться про ремонт орієнтовно 10 млн кв. м дорожнього покриття, і ми рухаємося відповідно до затвердженого графіка… Роботи тривають у всіх областях з урахуванням погодних умов. Після стабілізації погоди плануємо наростити темпи до 200 тис. кв. м на добу", – підкреслив віцепрем’єр.

Він зазначив, що за результатами виконання запланованих робіт серед лідерів сьогодні: Кіровоградщина - 82%, Миколаївщина - 69,3% і Рівненщина - 57,6%.