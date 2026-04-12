З початку доби на фронті зафіксували 55 атак росіян, – Генштаб

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій.

Станом на 16:00 від початку доби кількість атак російської армії на фронті становить 55, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Іскрисківщина та Бачівськ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив дев’ять обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. 

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався покращити своє положення в районах Синельникового, Стариці, Ізбицького та Вовчанська. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку противник двічі проводив штурмові дії в районах Петропавлівки та Подолів. Одна з цих атак триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивають дві спроби загарбників просунутися в бік Лиману.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази атакував у бік Озерного, Калеників та Рай-Олександрівки.На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Маркового.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Новопавлівка та Кучерів Яр. Одна штурмова дія триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Мирноград, Затишок, Гришине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новопавлівка. Одна штурмова дія ворога продовжується.

На Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував у бік населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Січневе, Калинівське та Вербове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося дев’ять атак у бік позицій наших захисників у районах Залізничного, Староукраїнки, Мирного, Варварівки та Гуляйпільського. 

На Оріхівському та Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

