На Харківщині російські війська атакували торговельний заклад, є поранені

На Великдень росіяни вкотре порушили перемир’я та завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Унаслідок російського удару постраждало 2 людей, виникла пожежа у торговельному закладі. Сьогодні, у Великдень, в порушення перемир’я, росіяни завдали удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху ворожого БпЛА виникла пожежа у магазині продовольчих товарів. Постраждали чоловік та жінка.

Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки проводились під постійною загрозою повторних обстрілів.