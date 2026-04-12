На Харківщині російські війська атакували торговельний заклад, є поранені

На Великдень росіяни вкотре порушили перемир’я та завдали удару по селищу Золочів Богодухівського району на Харківщині.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Унаслідок російського удару постраждало 2 людей, виникла пожежа у торговельному закладі. Сьогодні, у Великдень, в порушення перемир’я, росіяни завдали удару по мирному селищу Золочів Богодухівського району", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху ворожого БпЛА виникла пожежа у магазині продовольчих товарів. Постраждали чоловік та жінка.
Роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки проводились під постійною загрозою повторних обстрілів.
- На Сумщині російські окупанти атакували з дрона медичний автомобіль у Глухівській громаді Сумщини. Постраждали троє медиків.