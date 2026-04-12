ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених, – генпрокуратура

Окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців ЗСУ після чого розстріляли їх.

Фото: Офіс генпрокурора

На Харківщині російські військові розстріляли чотирьох українських військовополонених. Прокурори розпочали розслідування.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

За даними слідства, 11 квітня поблизу населеного пункту Ветеринарне Харківської області військовослужбовці збройних сил РФ, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбили українських військовополонених.

Встановлено, що окупанти зайшли на позиції, взяли у полон чотирьох бійців однієї з окремих механізованих бригад Збройних Сил України, після чого умисно розстріляли їх з автоматичної зброї. 

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України — жорстоке поводження з військовополоненими, що спричинило їх загибель", — ідеться у повідомленні відомства. 

Прокурори вживають всі необхідні заходи для повного встановлення обставин злочину. 

