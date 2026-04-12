На Сумщині за добу росіяни продовжили атакувати цивільних, є загиблі та поранені

Внаслідок російських обстрілів по території Сумської області за минулу добу загинули та постраждали цивільні. Є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У лікарні померла 29-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ударів КАБами у Шосткинській громаді 3 квітня.

У Свеській громаді внаслідок удару ворожого дрону поранений 59-річний чоловік.

У Глухівській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника в автомобіль швидкої допомоги травмовано чоловіків 25, 52 і 57 років.

У Хутір-Михайлівській громаді поранений 17-річний хлопець, який натрапив на вибуховий пристрій під час їзди на мотоциклі.

У Хотінській громаді через детонацію вибухонебезпечного засобу поранено чоловіків 30 і 39 років.

Також меддопомогу отримали троє дітей: 6-річний хлопець та дівчата 12 і 14 років, які постраждали внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумській громаді 10 квітня.

З ранку 11 квітня до ранку 12 квітня 2026 року, російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 19 населених пунктах в 12 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ворожими ударами опинилися населені пункти 12 громад області.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

У Зноб-Новгородській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди, об’єкт цивільної інфраструктури;

В Есманьській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчі споруди;

У Миколаївській сільській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;

У Краснопільській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

У Хотінській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі приміщення, знищено сільськогосподарську техніку;

У Великописарівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджено приватні житлові будинки, автомобіль;

У Білопільській громаді пошкоджено приватні житлові будинки;

У Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

У Глухівській громаді пошкоджено легковий автомобіль та автомобіль швидкої допомоги;

У Свеській громаді пошкоджено легковий автомобіль.