Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Суспільство / Війна

Росіяни вбили та поранили 15 цивільних на Херсонщині

Російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Наслідки російської атаки
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 39 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще 12 зазнали поранень. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Берислав, Тараса Шевченка, Золота Балка, Федорівка, Урожайне, Дудчани, Чарівне, Томина Балка, Милове, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Кізомис, Львове, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Незламне, Одрадокам'янка, Республіканець, Садове, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка, Приозерне, Зорівка, Придніпровське, Українка та Козацьке.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили будівлю готелю, приміщення підприємств, автозаправну станцію, газогін, господарчу споруду, цивільні автівки, маршрутку та тролейбус.

Унаслідок російських обстрілів 3 людини загинули, ще 12 – дістали поранення, з них – 1 дитина.

Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. 

