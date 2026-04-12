Росіяни вбили та поранили 15 цивільних на Херсонщині

Російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 39 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок ворожих атак загинули троє цивільних, ще 12 зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Херсон, Берислав, Тараса Шевченка, Золота Балка, Федорівка, Урожайне, Дудчани, Чарівне, Томина Балка, Милове, Микільське, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Гаврилівка, Дніпровське, Іванівка, Інженерне, Кізомис, Львове, Михайлівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Незламне, Одрадокам'янка, Республіканець, Садове, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка, Приозерне, Зорівка, Придніпровське, Українка та Козацьке.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили будівлю готелю, приміщення підприємств, автозаправну станцію, газогін, господарчу споруду, цивільні автівки, маршрутку та тролейбус.

Унаслідок російських обстрілів 3 людини загинули, ще 12 – дістали поранення, з них – 1 дитина.

Також вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.