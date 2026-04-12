Суспільство / Війна

Унаслідок російського терору у Запорізькій області постраждали троє цивільних

Російські окупанти здійснили понад 850 ударів по населених пунктах області.

Унаслідок російського терору у Запорізькій області постраждали троє цивільних
наслідки російських обстрілів
Фото: Запорізька ОВА

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали 853 удари по 40 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 18 авіаударів по Новому Полю, Різдвянці,  Тернівці, Шевченківському, Софіївці, Мар’янівці, Омельнику, Общі, Копанях, Воздвижівці, Цвітковому, Чарівному, Рівному.

654 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Червонодніпровку, Новояковлівку, Новоолександрівку,  Лисогірку, Степногірськ, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля.

Зафіксовано 4 обстріли із РСЗВ по Тернуватому, Чарівному, Гіркому.

177 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю. 

Надійшло 25 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

  • Попри так зване “припинення вогню”, ворог продовжує те, що і робив. Сьогодні близько 17:30 поблизу Гуляйпільського, з використанням fpv-дронів окупанти вбили групу українських поранених. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies