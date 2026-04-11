Президент України сподівається, що обміни полоненими продовжаться вже найближчим часом

У вечірньому зверненні 11 квітня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що обміни полоненими продовжаться вже найближчим часом.

“Сьогодні важливо, що вдався обмін. Довго готували. Кожне повернення наших людей має значення. Ми пам’ятаємо про всіх. Ми шукаємо по кожному прізвищу. Буває, що знаходимо людей через роки, коли нічого не було відомо про людину. А головне, щоб можна було повернути додому в Україну”, – сказав Зеленський.

Він подякував усім, хто працює заради обмінів. Найбільше — кожному українському підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України.

“Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом. Принаймні, з нашої сторони вся робота для цього виконується”, – сказав президент.