В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»

Командир «Азову» зазначив, що полонені витримали нелюдський тиск і страшні катування.

В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 військовополонених 1-го корпусу НГУ «Азов»: 11 військовослужбовців бригади «Азов» та 1 військовослужбовця бригади «Кара-Даг».

Про це повідомив командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис «Редіс» Прокопенко.

“Це велика радість для рідних наших бійців, для підрозділу та для всіх тих, хто щоденно працює, аби повернути додому кожного нашого полоненого. Наші побратими, яких вдалося визволити з російської неволі, провели в російських тюрмах майже чотири роки”, – написав командир.

«Редіс» зазначив, що вони витримали нелюдський тиск і страшні катування.

“Друзі, я вітаю вас на рідній землі. Ви — приклад мужності, відваги та сталевої волі. Попереду на хлопців чекає довгоочікувана зустріч з близькими та реабілітація”, – написав Прокопенко.

Він додав, що продовжується робота на всіх рівнях, аби повернути додому кожного полоненого побратима.