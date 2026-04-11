На Сумщині 17-річний юнак підірвався на міні

Хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій.

Сьогодні, 11 квітня, у Шосткинському районі Сумської області неповнолітній підірвався на міні.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров.

Поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій.

Його у важкому стані доставляють до лікарні.

Григоров розповів, що юнак, якого раніше евакуювали з громади, приїхав туди на Великдень.

"Закликаю жителів прикордоння бути обережними. Території залишаються замінованими і небезпечними.Важливо: не повертайтеся у прикордонні населені пункти звідки оголошена евакуація", - написав він.