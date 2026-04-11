Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Відео​«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Суспільство / Війна

На Сумщині 17-річний юнак підірвався на міні

Хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій.

Фото: З відкритих джерел

Сьогодні, 11 квітня, у Шосткинському районі Сумської області неповнолітній підірвався на міні.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров. 

Поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій.

Його у важкому стані доставляють до лікарні.

Григоров розповів, що юнак, якого раніше евакуювали з громади, приїхав туди на Великдень.

"Закликаю жителів прикордоння бути обережними. Території залишаються замінованими і небезпечними.Важливо: не повертайтеся у прикордонні населені пункти звідки оголошена евакуація", - написав він. 

﻿
Читайте також
