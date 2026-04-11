Сьогодні на кордоні зафіксували черги на в'їзд в Україну

Найбільша черга була у "Шегинях". 

Сьогодні, 11 квітня, у кількох пунктах пропуску Львівської області спостерігали накопичення автотранспорту на в'їзд в Україну.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України

Станом на ранок на в'їзд в Україну:

  • у пункті пропуску «Угринів» очікували 10 легкових автомобілів;
  • у «Краківці» – 60 авто;
  • у «Шегинях» – 70 авто.

Також фіксували накопичення автобусів на в'їзд в Україну. У «Краківці» – 6, у «Шегинях» – 10.

Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух був вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксували.Тому прикордонники рекомендували врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску.

  • У ДПСУ запевнили, що повне запровадження нової системи перетину кордону ЄС із 10 квітня не призвело до сповільнення руху на кордоні. 
