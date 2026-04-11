Сьогодні, 11 квітня, у кількох пунктах пропуску Львівської області спостерігали накопичення автотранспорту на в'їзд в Україну.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
Станом на ранок на в'їзд в Україну:
- у пункті пропуску «Угринів» очікували 10 легкових автомобілів;
- у «Краківці» – 60 авто;
- у «Шегинях» – 70 авто.
Також фіксували накопичення автобусів на в'їзд в Україну. У «Краківці» – 6, у «Шегинях» – 10.
Водночас на інших пунктах пропуску Львівщини рух був вільним. У напрямку виїзду з України накопичення не зафіксували.Тому прикордонники рекомендували врахувати поточну ситуацію під час планування поїздки та обирати менш завантажені пункти пропуску.
- У ДПСУ запевнили, що повне запровадження нової системи перетину кордону ЄС із 10 квітня не призвело до сповільнення руху на кордоні.