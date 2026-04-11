Росіяни дистанційно замінували ще одну вулицю у Херсоні

Ворог скидає протипіхотні міни типу "Пелюстка".

Росіяни дистанційно замінували ще одну вулицю у Херсоні
міни-"пелюстки"
Фото: поліція Херсонської області

Російські війська знову дистанційно замінували одну з вулиць міста Херсон. Мешканців просять бути обачними.

Про це повідомляє поліція Херсонщини.

Правоохоронці зафіксували чергове мінування ворогом території Херсона. На перехресті Бериславського шосе з вулицею Миру виявлено протипіхотні міни типу "Пелюстка".

Місцевих жителів закликали не пересуватися вказаним районом, адже територія мінування може бути значнішою.

  • Раніше стало відомо, що росіяни дистанційно мінують "пряниками" Комишани Херсонської області.
  • Також у Херсоні виявили міну нового типу, яка має електронне керування та комбіновану дію, зовні схожу на згорток тканини.
