Росіяни дистанційно замінували ще одну вулицю у Херсоні

Російські війська знову дистанційно замінували одну з вулиць міста Херсон. Мешканців просять бути обачними.
Про це повідомляє поліція Херсонщини.
Правоохоронці зафіксували чергове мінування ворогом території Херсона. На перехресті Бериславського шосе з вулицею Миру виявлено протипіхотні міни типу "Пелюстка".
Місцевих жителів закликали не пересуватися вказаним районом, адже територія мінування може бути значнішою.
- Раніше стало відомо, що росіяни дистанційно мінують "пряниками" Комишани Херсонської області.
- Також у Херсоні виявили міну нового типу, яка має електронне керування та комбіновану дію, зовні схожу на згорток тканини.