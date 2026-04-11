Будівельні роботи вказують на модернізацію інфраструктури в Орлі.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" фіксують в російському Орлі продовження будівництва об’єкта для зберігання та підготовки для запусків "шахедів".

Про це "АТЕШ" інформує у своєму телеграм-каналі.

"Зафіксовано будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки безпілотників до запусків. Переміщення особового складу і транспорту не припиняються, а будівельні роботи продовжуються, що вказує на модернізацію чи розширення інфраструктури", – підкреслюють партизани.

Агенти руху фіксують всі зміни у будівництві. Координати та всю інформацію агенти "АТЕШ" передали Силам оборони.