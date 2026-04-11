Росіяни вдарили дроном по адмінбудівлі Великого Бурлука на Харківщині

Уночі 11 квітня російські окупанти атакували ударним БпЛА адмінбудівлю у Великому Бурлуці Харківської області. Там виникла пожежа.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Вночі 11 квітня ворожий БПЛА завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки сталася пожежа. Горіли пошкоджені вибухом конструктивні елементи будівельних конструкцій на площі 60 м кв", – ідеться у повідомленні.

Загиблих та постраждалих немає.

На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.