Росіяни вдарили дроном по адмінбудівлі Великого Бурлука на Харківщині

Уночі 11 квітня російські окупанти атакували ударним БпЛА адмінбудівлю у Великому Бурлуці Харківської області. Там виникла пожежа.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"Вночі 11 квітня ворожий БПЛА завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у селищі Великий Бурлук Куп’янського району. Внаслідок атаки сталася пожежа. Горіли пошкоджені вибухом конструктивні елементи будівельних конструкцій на площі 60 м кв", – ідеться у повідомленні.
Загиблих та постраждалих немає.
На місці події працювали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.
