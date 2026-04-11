Сили ППО України збили 133 зі 160 російських ударних БпЛА

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Сили ППО України збили 133 зі 160 російських ударних БпЛА
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 11 квітня (з 18:00 10 квітня) Росія атакувала Україну 160 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Чауда – ТОТ АР Крим, близько 100 із них – "шахеди".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 133 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у Повітряних силах.

