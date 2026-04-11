Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1140 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно склали:

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1440 російських загарбників, знищили 3 ворожі танки та 64 артилерійські системи противника.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 310 110 солдатів.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies