Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1140 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 310 110 солдатів.

Фото: 10 ОШБр "Едельвейс"

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1440 російських загарбників, знищили 3 ворожі танки та 64 артилерійські системи противника. 

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб 
  • танків  – 11 851 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од.
  • артилерійських систем – 39 798 (+64) од.
  • РСЗВ – 1 726 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 344 (+3) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од.
  • спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.

Дані уточнюються

