Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1140 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1440 російських загарбників, знищили 3 ворожі танки та 64 артилерійські системи противника.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 310 110 (+1 440) осіб
- танків – 11 851 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 381 (+6) од.
- артилерійських систем – 39 798 (+64) од.
- РСЗВ – 1 726 (+2) од.
- засоби ППО – 1 344 (+3) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.
- крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 88 698 (+183) од.
- спеціальна техніка – 4 121 (+2) од.
Дані уточнюються