«Холодна Рада» і гарячі сварки: як парламент голосував за проєкти, які вимагали ЄС та МВФ
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Кримська пастка
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Все погано, але надії немає
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку у Сумах (доповнено)

В ОВА повідомили, що це був прицільний удар.

Росія вдарила шахедом по Сумах, 10 квітня
Фото: Сумська ОВА

Окупанти вдарили безпілотником по житловому будинку у Сумах.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Як заявив Григоров, це був прицільний удар по цивільній інфраструктурі. Попередньо, є постраждалі. 

Усі наслідки уточнюються. У Сумах триває повітряна тривога, тому загроза зберігається. 

Станом на 00:19 відомо про 14 постраждалих. Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці.

Госпіталізована 87-річна жінка. Більшість постраждалих – люди літнього віку. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies