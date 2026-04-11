Росіяни вдарили безпілотником по житловому будинку у Сумах (доповнено)

Окупанти вдарили безпілотником по житловому будинку у Сумах.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Як заявив Григоров, це був прицільний удар по цивільній інфраструктурі. Попередньо, є постраждалі.
Усі наслідки уточнюються. У Сумах триває повітряна тривога, тому загроза зберігається.
Станом на 00:19 відомо про 14 постраждалих. Серед поранених – 14-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу на місці.
Госпіталізована 87-річна жінка. Більшість постраждалих – люди літнього віку.