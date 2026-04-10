Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Кремль не продовжуватиме перемир'я після Великодня

В Росії заявили, що хочуть не перемир'я, а "надійного миру".

Фото: EPA/UPG

В Росії заявили, що не будуть продовжувати Великоднє перемир'я.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву Кремля.

В Кремлі заявили, що хочуть не перемир'я, а "надійного миру".

Напередодні, Путін заявив про Великоднє перемир'я. Припинення вогню, нібито, працюватиме з 16:00 суботи до кінця доби 12 квітня.

Володимир Зеленський у відповідь сказав, що Україна готова до дзеркальних кроків.

"Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру, і в Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня", -  йшлося в заяві Зеленського.

