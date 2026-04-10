Росіяни атакували підприємства та соціальну інфраструктуру Дніпропетровщини

РФ атакувала майже 50 разів два райони області.

пожежа на Дніпропетровщині після російського обстрілу 2 травня

Російські окупанти майже 50 разів атакували два райони Дніпропетровської області області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під російським ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені підприємство, гуртожиток, магазини, приватні будинки і автомобілі.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Дубовиківській та Петропавлівській громадах. Пошкоджене агропідприємство.

Минулося без постраждалих.