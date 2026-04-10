ЦПД спростовує російський фейк про українських фахівців ППО на Близькому Сході

У Центрі протидії дезінформації фіксують нову хвилю російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на підрив міжнародної співпраці України у сфері оборонних технологій на Близькому Сході.

Як повідомили у ЦПД, російська пропаганда поширює неправдиву інформацію з посиланням на італійське медіа про нібито "вимогу шейхів" до українських фахівців ППО залишити країни Близького Сходу через їхню "професійну непридатність".

У фейкових повідомленнях також стверджується, що українські спеціалісти начебто не змогли захистити жоден із закріплених за ними об’єктів під час атаки Ірану.

У Центрі наголошують: ця інформація не має жодного підтвердження. Матеріал, на який посилається російська пропаганда, не містить офіційних джерел, заяв чи документів, а подає вигадані твердження як факти.

Окрім цього, експерти підкреслюють абсурдність заяв: країни Близького Сходу не мають на озброєнні українських ракетних комплексів або систем ППО, тому твердження про їхнє використання є безпідставними. Українські фахівці в регіоні виконують виключно консультаційні функції і не закріплюються за конкретними об’єктами.

Також зазначається, що медіа, яке використали як "джерело", раніше вже потрапляло у поле зору італійських фактчекерів як інструмент російського впливу.

У ЦПД підкреслюють, що ця інформаційна атака є частиною системної кампанії рф, спрямованої на дискредитацію українського оборонного сектору. Раніше вже фіксувалися подібні фейки, зокрема про нібито відмову ОАЕ від українських технологій боротьби з безпілотниками.

Фахівці закликають критично ставитися до подібних повідомлень і перевіряти інформацію лише з офіційних та надійних джерел.