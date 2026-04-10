Reuters: порт "Новоросійськ" частково відновив роботу після атак ЗСУ

Відновлено експорт нафти та нафтопродуктів із терміналу "Шесхаріс".

Морський порт Новоросійська
Фото: Вікіпедія

Російський порт "Новоросійськ" частково відновив експорт нафти та нафтопродуктів із терміналу "Шесхаріс" після тимчасової зупинки роботи унаслідок атаки дронів на початку тижня. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, завантаження танкерів у порту було відновлено пізно в четвер, однак поки що працює лише один причал. Очікується, що найближчим часом один із танкерів вийде з вантажем обсягом близько 80 тисяч тонн.

Роботу нафтового терміналу "Шесхаріс", потужність якого становить приблизно 700 тисяч барелів сирої нафти на добу, було призупинено в понеділок після пожежі, що виникла внаслідок атаки дронів і пошкодження частини інфраструктури.

Джерела також повідомляють, що відвантаження мазуту було частково відновлено, а протягом тижня з порту здійснювалися окремі поставки дизельного палива. 

Водночас трейдери очікують скорочення графіка завантажень через наслідки інциденту, хоча терміни повного відновлення роботи поки залишаються невизначеними.

﻿
