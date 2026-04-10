Reuters: порт "Новоросійськ" частково відновив роботу після атак ЗСУ

Російський порт "Новоросійськ" частково відновив експорт нафти та нафтопродуктів із терміналу "Шесхаріс" після тимчасової зупинки роботи унаслідок атаки дронів на початку тижня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, завантаження танкерів у порту було відновлено пізно в четвер, однак поки що працює лише один причал. Очікується, що найближчим часом один із танкерів вийде з вантажем обсягом близько 80 тисяч тонн.

Роботу нафтового терміналу "Шесхаріс", потужність якого становить приблизно 700 тисяч барелів сирої нафти на добу, було призупинено в понеділок після пожежі, що виникла внаслідок атаки дронів і пошкодження частини інфраструктури.

Джерела також повідомляють, що відвантаження мазуту було частково відновлено, а протягом тижня з порту здійснювалися окремі поставки дизельного палива.

Водночас трейдери очікують скорочення графіка завантажень через наслідки інциденту, хоча терміни повного відновлення роботи поки залишаються невизначеними.