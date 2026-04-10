Буданов назвав великою проблемою, коли суспільство хоче “воювати до перемоги” і водночас всі тікають від мобілізації
Кирило Буданов
Фото: Телеграм-канал Кирила Буданова

Глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу назвав великою проблемою, коли українське суспільство хоче “воювати до перемоги” і водночас всі тікають від мобілізації. 

“Є реальні проблеми, проблеми, скажімо так, ментальні в нашому суспільстві. Бо з одного боку, всі говорять, що треба воювати до перемоги – і з іншого боку, всі тікають від мобілізації. І це все відбувається одночасно. Це є великою, величезною проблемою!” – сказав Буданов. 

Він наголосив, що хлопців на передовій треба кимось замінювати. І вони там цього точно не розуміють. 

Також глава Офісу президента зауважив, що не всі, хто мобілізований, іде в штурм. Є ті, хто йдуть у протиповітряну оборону, склади, тощо. 

“Тут, як-то кажуть, поле для маневру є. Але просто бути ухилянтом і з ганьбою потім жити і думати, що ж ти будеш казати своєму сусіду, який повернеться з війни і питатиме, де був ти? [...] Ви подивіться, у нас страшенна проблема в суспільстві. У нас герой – той, хто воює, зараз реально на фронті, проливає кров. Всі стають на коліна, коли несуть труни. Й у нас так само герой, який записує відосики «як я, вибачте, послав на три букви ТЦК» чи «як я перебіг «зеленку» через кордон» – а ви тупі отут от лишайтесь. І вони обидва – герої одночасно! Це страшна проблема. Вона показує відсутність єдності”, – сказав Буданов.

Він наголосив, що тут не той час, коли ми можемо собі дозволити ставати хтось за одних, хтось за інших. 

Буданов додав, що в часи смути ми всі маємо об'єднатися.

﻿
