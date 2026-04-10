На Сумщині викрили суддю та адвоката, які організовували фіктивне “зникнення” дружин ухилянтів

На Сумщині викрили суддю та адвоката, які організовували схеми для ухилянтів

Працівники ДБР викрили схему отримання відстрочки від мобілізації, до якої причетні судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області, адвокати та інші особи.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

За даними слідства, чоловіки призовного віку зверталися до адвокатів, які разом із суддями допомагали створювати формальні підстави для відстрочки та можливого виїзду за кордон.

Слідчі встановили, що для цього до суду подавалися заяви про нібито зникнення дружин та самостійне виховання малолітніх дітей. Насправді жінки не зникали і продовжували жити з родинами.

В одному з епізодів чоловік заявив, що його дружина виїхала до Фінляндії та перестала виходити на зв’язок. Щоб справа потрапила до “потрібного” судді, адвокат кілька разів відкликав заяву, поки її не розподілили відповідним чином.

Після отримання рішення суду чоловік звернувся до ТЦК та отримав відстрочку.

Під час перевірки працівники ДБР встановили, що дружина не зникала. Під час обшуку подружжя перебувало разом.

За оперативною інформацією, таким способом могли скористатися близько 100 осіб. Також перевіряється інформація, що подібною схемою могли користуватися діючі військовослужбовці, а також встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку та матеріали справ.

Судді, адвокату та цивільній особі повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За цією статтею загрожує до 8 років позбавлення волі.