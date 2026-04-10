СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Штрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
уточненоШтрафи медикам за некоректно виписані лікарняні? Які саме правила змінюють з 1 квітня
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Суддя наполягає на повноцінному відновленні доступу журналістів до Пентагону

Зазначається, що військові операції США у Венесуелі та Ірані роблять потребу в публічному доступі до інформації щодо діяльності уряду ще більш нагальною.

Суддя наполягає на повноцінному відновленні доступу журналістів до Пентагону
Фото: defense.gov

Окружний суддя США Пол Фрідман постановив, що Пентагон ігнорує судове рішення, яке вимагало від нього відновлення доступу до відомства акредитованих журналістів.

Про це повідомляє DW.

У жовтні 2025 року Пентагон під керівництвом міністра оборони Піта Гегсета заявив, що “журналістів можуть вважати такими, що становлять загрозу безпеці, і тому їхні пресперепустки можуть анулювати, якщо вони звертатимуться до неавторизованих військовослужбовців з проханням розкрити секретну, а в деяких випадках і несекретну інформацію”.

Лише одне з 56 новинних агентств Асоціації преси Пентагону погодилося на нові правила, решта ж мали здати свої перепустки та висвітлювати події ззовні будівлі американського Міністерства оборони.

Газета The New York Times подала позов, оскаржуючи нову політику, і 20 березня Фрідман виніс рішення на користь журналістів, заявивши, що нововведення порушують захист процес пошуку та отримання інформації та належної правової процедури, передбачені Конституцією США.

Суддя вимагав негайного відновлення доступу журналістів.

Після цього Пентагон оприлюднив нову “тимчасову” політику, яка забороняє журналістам з пресперепустками входити до будівлі без супроводу, повідомляє NYT. Політика також встановлює, коли журналісти можуть запропонувати анонімність джерелу, а також зберігає інші правила, які суд відхилив.

Після цього Фрідман заявив, що доступ, який Пентагон надав власникам дозволів, “навіть близько не такий значущий, як широкий доступ”, який вони мали раніше. Він також стверджує, що військові операції США у Венесуелі та Ірані роблять потребу в публічному доступі до інформації щодо діяльності уряду ще більш нагальною.

