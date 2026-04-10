Суддя наполягає на повноцінному відновленні доступу журналістів до Пентагону

Окружний суддя США Пол Фрідман постановив, що Пентагон ігнорує судове рішення, яке вимагало від нього відновлення доступу до відомства акредитованих журналістів.

Про це повідомляє DW.

У жовтні 2025 року Пентагон під керівництвом міністра оборони Піта Гегсета заявив, що “журналістів можуть вважати такими, що становлять загрозу безпеці, і тому їхні пресперепустки можуть анулювати, якщо вони звертатимуться до неавторизованих військовослужбовців з проханням розкрити секретну, а в деяких випадках і несекретну інформацію”.

Лише одне з 56 новинних агентств Асоціації преси Пентагону погодилося на нові правила, решта ж мали здати свої перепустки та висвітлювати події ззовні будівлі американського Міністерства оборони.

Газета The New York Times подала позов, оскаржуючи нову політику, і 20 березня Фрідман виніс рішення на користь журналістів, заявивши, що нововведення порушують захист процес пошуку та отримання інформації та належної правової процедури, передбачені Конституцією США.

Суддя вимагав негайного відновлення доступу журналістів.

Після цього Пентагон оприлюднив нову “тимчасову” політику, яка забороняє журналістам з пресперепустками входити до будівлі без супроводу, повідомляє NYT. Політика також встановлює, коли журналісти можуть запропонувати анонімність джерелу, а також зберігає інші правила, які суд відхилив.

Після цього Фрідман заявив, що доступ, який Пентагон надав власникам дозволів, “навіть близько не такий значущий, як широкий доступ”, який вони мали раніше. Він також стверджує, що військові операції США у Венесуелі та Ірані роблять потребу в публічному доступі до інформації щодо діяльності уряду ще більш нагальною.