"Не та угода, яка в нас є": Білий дім обурений діями Ірану в Ормузькій протоці

Сполучені Штати фактично звинуватили Іран у порушенні досягнутої домовленості про двотижневе перемир'я через повідомлення про те, що кораблі в Ормузькій протоці змушені платити ісламській республіці за право проходу.

Як пише BBC, президент Дональд Трамп у соцмережах порадив Ірану припинити таку практику негайно, не озвучивши при цьому конкретних погроз. Згодом республіканець назвав "поганою справою та безчестям" те, що Іран робить з судноплавством у ключомому нафтовому транзитному коридорі. За його словами, це не відповідає угоді про павзу у бойових діях.

У Білому домі повідомляли, що основою для переговорів з Іраном про остаточне припинення війни стане план із 10 пунктів. Точний їхній зміст невідомий, але журналсти вважають, що Іран отримує більше зиску від виконання своїх умов і виходить з війни на кращих позиціях, ніж до її початку.