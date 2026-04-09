Рютте: НАТО відходить від нездорової залежності від США

Таку заяву він зробив після того, як Трамп розкритикував блок через недостатню підтримку у війні проти Ірану.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що НАТО переходить від «нездорової співзалежності» між Європою та США до «трансатлантичного альянсу, заснованого на справжньому партнерстві».

Про це повідомляє Bloomberg.

«Я висловив вдячність за цінність американського лідерства», – сказав Рютте. «Але я також мав можливість поміркувати над тим, що відбувається, коли союзники Америки сприймають це лідерство – лідерство США – як належне».

Таку заяву Генсек НАТО зробив після зустрічі в Білому домі з Трампом, який пригрозив вийти з трансатлантичного альянсу через недостатню підтримку війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Рютте сказав, що континент «надмірно покладався» на американські військові у питаннях оборони, але європейські країни зараз інвестують більше, і що Трамп спонукав союзників по НАТО збільшити витрати на оборону, а нові інвестиції «закладають основу» для справжнього партнерства.

У своїй заяві Рютте згадав і Україну. Він підкреслив, що Росія та Іран співпрацюють таким чином, що це сприяє війні Тегерана проти США та Ізраїлю, а також війні Москви проти України.

«Коли йдеться про Іран та Росію — це технології безпілотників, інші військові технології, і росіяни повертаються з грошима», — сказав він. «І ці гроші витрачаються на те, щоб Іран створив повний хаос. Вони є головним експортером хаосу на Близькому Сході», - йдеться в заяві.

Генсек НАТО підсумував, що група країн — переважно, союзників НАТО — зараз визначає, яку «практичну підтримку» вони можуть надати зусиллям щодо збереження Ормузької протоки відкритою. Це може включати системи розвідки, спостереження та рекогносцировки, мінні тральщики та інше.