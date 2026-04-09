Telegraph: російський фрегат супроводжував два підсанкційних танкери в Ла-Манші

Він ішов посередині між танкерами.

Російський фрегат "Адмирал Григорович" супроводжував два підсанкційні кораблі в Ла-Манші, попри обіцянки британського прем'єра Кіра Стармера затримувати тіньовий флот. За даними Telegraph, фрегат супроводжував два нафтові танкери під час проходження біля східного узбережжя Англії вранці середи, пише The Times.

Фрегат ішов між танкерами. Танкер Universal під російським прапором, імовірно, вийшов з порту "Восток" у січні.

Це судно перебуває під санкціями з минулого року за "дестабілізацію або загрозу Україні". Другий танкер, Enigma, йшов під прапором Камеруна. Він наприкінці березня вийшов із порту "Приморськ" і також перебуває під санкціями за сприяння російській війні.

Крім них, Ла-Маншем пройшли ще два підсанкційні кораблі – Desert Kit під прапором Ґамбії та Kousai зі Сьєрра-Леоне.

Загалом російський тіньовий флот налічує близько 700 суден, якими транспортують 40 % всього нафтового експорту росіян. Велика Британія застосувала санкції проти 544 таких суден.

"Ми не будемо коментувати конкретне операційне планування чи надавати термінові коментарі", – сказав речник міністерства оборони Великої Британії.

Він додав, що перед кожною операцією спеціалісти ухвалюють рішення в індивідуальному порядку.