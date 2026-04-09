Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Telegraph: російський фрегат супроводжував два підсанкційних танкери в Ла-Манші

Він ішов посередині між танкерами. 

Фото: English Atlas

Російський фрегат "Адмирал Григорович" супроводжував два підсанкційні кораблі в Ла-Манші, попри обіцянки британського прем'єра Кіра Стармера затримувати тіньовий флот. За даними Telegraph, фрегат супроводжував два нафтові танкери під час проходження біля східного узбережжя Англії вранці середи, пише The Times.

Фрегат ішов між танкерами. Танкер Universal під російським прапором, імовірно, вийшов з порту "Восток" у січні.

Це судно перебуває під санкціями з минулого року за "дестабілізацію або загрозу Україні". Другий танкер, Enigma, йшов під прапором Камеруна. Він наприкінці березня вийшов із порту "Приморськ" і також перебуває під санкціями за сприяння російській війні.

Крім них, Ла-Маншем пройшли ще два підсанкційні кораблі – Desert Kit під прапором Ґамбії та Kousai зі Сьєрра-Леоне. 

Загалом російський тіньовий флот налічує близько 700 суден, якими транспортують 40 % всього нафтового експорту росіян. Велика Британія застосувала санкції проти 544 таких суден. 

"Ми не будемо коментувати конкретне операційне планування чи надавати термінові коментарі", – сказав речник міністерства оборони Великої Британії. 

Він додав, що перед кожною операцією спеціалісти ухвалюють рішення в індивідуальному порядку. 

Читайте також
