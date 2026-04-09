Пем Бонді відмовляється свідчити в Конгресі у справі Епштейна

Виклик на допит у справі Джеффрі Епштейна для колишньої генпрокурорки США Пем Бонді від комітету Палати представників Конгресу, ймовірно, буде проігноровано.

Як пише CNN, чиновниця вирішила, що звільнення її з посади Дональдом Трампом автоматично означає, що обов'язок свідчити про оприлюднення міністерством юстиції мільйонів сторінок документів щодо педофіла більше не є актуальним. Мовляв, її запрошували до Конгресу не як приватну особу, а саме як генеральну прокурорку.

Члени комітету з таким поглядом на ситуацію не згодні. Вони запевняють, що 14 квітня хотіли бачити на засіданні саме Бонді, а не абстрактно того, хто обіймає посаду. За невиконання вимог Конгресу у США передбачено кримінальну відповідальність, про що Бонді чудово знає.

Відмова ексгенпрокурорки коритися виклику на допит переконала критиків адміністрації Трампа, що її звільнення було спробою президента уникнути розголошення додаткової інформацїі про зв'язок республіканця з Епштейном. Ім'я Трампа фігурує у файлах справи неодноразово, проте офіційних звинувачень проти нього висунуто так і не було.