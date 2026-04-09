Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Пем Бонді відмовляється свідчити в Конгресі у справі Епштейна

Звільнення з посади генпрокурорки нібито скасувало цей обов'язок.

Пем Бонді
Фото: EPA/UPG

Виклик на допит у справі Джеффрі Епштейна для колишньої генпрокурорки США Пем Бонді від комітету Палати представників Конгресу, ймовірно, буде проігноровано. 

Як пише CNN, чиновниця вирішила, що звільнення її з посади Дональдом Трампом автоматично означає, що обов'язок свідчити про оприлюднення міністерством юстиції мільйонів сторінок документів щодо педофіла більше не є актуальним. Мовляв, її запрошували до Конгресу не як приватну особу, а саме як генеральну прокурорку.

Члени комітету з таким поглядом на ситуацію не згодні. Вони запевняють, що 14 квітня хотіли бачити на засіданні саме Бонді, а не абстрактно того, хто обіймає посаду. За невиконання вимог Конгресу у США передбачено кримінальну відповідальність, про що Бонді чудово знає.

Відмова ексгенпрокурорки коритися виклику на допит переконала критиків адміністрації Трампа, що її звільнення було спробою президента уникнути розголошення додаткової інформацїі про зв'язок республіканця з Епштейном. Ім'я Трампа фігурує у файлах справи неодноразово, проте офіційних звинувачень проти нього висунуто так і не було. 

Читайте також
