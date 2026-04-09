Принцеса Нідерландів розпочала службу у Повітряних силах

Капрал ван Ораньє пройшла курс загальної військової підготовки і приєдналася до авіації.

Спадкоємиця нідерландського престолу, принцеса Амалія Оранська вступила до лав Повітряних сил країни у званні капрала.

Як пише міністерство оборони Нідерландів, старша донька короля Віллема-Александра у січні завершила курс загальної військової підготовки при штабі відомства, а тепер приєднається до бойової авіації. Принцеса ван Ораньє має навички володіння зброєю, вміє орієнтуватися у повітрі та маскуватися.

У нідерландській королівській родині існує давня традиція брати активну участь у збройних силах. Сам Віллем-Александр проходив службу у військово-морському флоті, має ліцензію військового пілота. Його дружина королева Максіма є резервісткою армії.