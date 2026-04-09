Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
нова країнаВсе погано, але надії немає
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Принцеса Нідерландів розпочала службу у Повітряних силах

Капрал ван Ораньє пройшла курс загальної військової підготовки і приєдналася до авіації.

Принцеса Нідерландів розпочала службу у Повітряних силах
Принцеса Амалія ван Ораньє
Фото: Міноборони Нідерландів

Спадкоємиця нідерландського престолу, принцеса Амалія Оранська вступила до лав Повітряних сил країни у званні капрала.

Як пише міністерство оборони Нідерландів, старша донька короля Віллема-Александра у січні завершила курс загальної військової підготовки при штабі відомства, а тепер приєднається до бойової авіації. Принцеса ван Ораньє має навички володіння зброєю, вміє орієнтуватися у повітрі та маскуватися.

У нідерландській королівській родині існує давня традиція брати активну участь у збройних силах. Сам Віллем-Александр проходив службу у військово-морському флоті, має ліцензію військового пілота. Його дружина королева Максіма є резервісткою армії. 

  • Принцеса Амалія народилася у 2003 році, вона найстарша з трьох доньок чинного короля. Належить до Оранської династії, яка править Нідерландами з 1815 року. 
