Принцеса Нідерландів розпочала службу у Повітряних силах

Спадкоємиця нідерландського престолу, принцеса Амалія Оранська вступила до лав Повітряних сил країни у званні капрала.
Як пише міністерство оборони Нідерландів, старша донька короля Віллема-Александра у січні завершила курс загальної військової підготовки при штабі відомства, а тепер приєднається до бойової авіації. Принцеса ван Ораньє має навички володіння зброєю, вміє орієнтуватися у повітрі та маскуватися.
У нідерландській королівській родині існує давня традиція брати активну участь у збройних силах. Сам Віллем-Александр проходив службу у військово-морському флоті, має ліцензію військового пілота. Його дружина королева Максіма є резервісткою армії.
- Принцеса Амалія народилася у 2003 році, вона найстарша з трьох доньок чинного короля. Належить до Оранської династії, яка править Нідерландами з 1815 року.