В Литві розкрили угруповання, що планувало вбивство російського активіста

У Греції заарештували за литовським ордером 55-річного чоловіка, якого підозрюють у співпраці з російською агентурною мережею.

Про це повідомляє грецьке видання Voria.

Повідомляється, що організація готувала вбивства російського активіста та політичного радника в Литві.

Підозрюваного, який є етнічним греком із Грузії, затримали 10 лютого в його будинку. Суд у Салоніках ухвалив рішення про його екстрадицію до Литви.

Як пише видання, підозрювані збирали розвідувальну інформацію про цілі та стежили за ними за допомогою фотографій та відеозаписів. Під капотом автомобіля жертви знайшли пристрій для прослуховування. Також були зламані акаунти російського активіста.

"Замовники виплатили п’ять тисяч євро на оформлення паспортів та поїздку до Литви для потенційних убивць. Найманці мали отримати 40 тисяч євро, а організатор убивства – 10 тисяч євро", - йдеться в повідомленні.

12 березня поліцейські затримали частину підозрюваних у Литві.

За даними Voria, у справі фігурують кілька людей. Четверо з них – громадяни Греції, один із них також має російське громадянство. Інші – громадяни Грузії, України, Білорусі та Литви.

Розслідування триває.