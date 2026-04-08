У Литві відкриється виставка «Українські мрійники: Харківська школа фотографії»

23 квітня у Литві відкриється масштабна виставка «Українські мрійники: Харківська школа фотографії», що представить роботи понад 33 митців чотирьох поколінь — від 1960-х років до сьогодення. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український Інститут.

Експозицію реалізовано у співпраці з MOKSOP та Radvilų rūmų dailės muziejus. Вона простежує розвиток Харківської школи фотографії — від радянського періоду через роки незалежності України до сучасної війни, демонструючи, як фотографія ставала засобом художнього висловлювання та інструментом соціальної критики.

Фото: з фейсбук-сторінки Українського Інституту

Виставка проходитиме у Музеї мистецтв палацу Радзивіллів і стане першою великою презентацією Харківської школи фотографії в Литві. Проєкт також акцентує на історичних зв’язках між українською та литовською фотографією, що формувалися ще за радянських часів.

Відкриття супроводжуватиме міжнародний науковий симпозіум "Amateur Photo Clubs in the USSR and Satellite States in the 1950s–1980s", який відбудеться 24–25 квітня та буде відкритим для широкої аудиторії. Участь у ньому візьмуть 18 дослідників із країн Центральної та Східної Європи. Ключову доповідь представить Джессіка Вернеке.

Проєкт реалізовано в межах програми Visualise Українського інституту за підтримки Європейського Союзу в рамках програми House of Europe, а також за участі The Cultural Diplomacy Foundation, Посольства Литви в Україні та за фінансування Міністерство культури Литовської Республіки.