Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
ГоловнаКультура

У Литві відкриється виставка «Українські мрійники: Харківська школа фотографії»

Це перша велика презентація Харківської школи фотографії в Литві.

CultHub
Фото: з фейсбук-сторінки Українського Інституту

23 квітня у Литві відкриється масштабна виставка «Українські мрійники: Харківська школа фотографії», що представить роботи понад 33 митців чотирьох поколінь — від 1960-х років до сьогодення. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Український Інститут.

Експозицію реалізовано у співпраці з MOKSOP та Radvilų rūmų dailės muziejus. Вона простежує розвиток Харківської школи фотографії — від радянського періоду через роки незалежності України до сучасної війни, демонструючи, як фотографія ставала засобом художнього висловлювання та інструментом соціальної критики.

Виставка проходитиме у Музеї мистецтв палацу Радзивіллів і стане першою великою презентацією Харківської школи фотографії в Литві. Проєкт також акцентує на історичних зв’язках між українською та литовською фотографією, що формувалися ще за радянських часів.

Відкриття супроводжуватиме міжнародний науковий симпозіум "Amateur Photo Clubs in the USSR and Satellite States in the 1950s–1980s", який відбудеться 24–25 квітня та буде відкритим для широкої аудиторії. Участь у ньому візьмуть 18 дослідників із країн Центральної та Східної Європи. Ключову доповідь представить Джессіка Вернеке.

Проєкт реалізовано в межах програми Visualise Українського інституту за підтримки Європейського Союзу в рамках програми House of Europe, а також за участі The Cultural Diplomacy Foundation, Посольства Литви в Україні та за фінансування Міністерство культури Литовської Республіки.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies