Культура

Мінкульт оновив правила для історичних населених місць

Громадам рекомендують протягом року розробити необхідну документацію, яка визначить межі історичних ареалів.

Вишнівецький палац, Тернопільщина
Фото: Мінкультури

В Україні оновили правила надання статусу історичних населеним місцям, щоб зробити процедуру прозорішою для громад.

Про це повідомило Міністерство культури.

Тепер органи місцевого самоврядування мають перелік критеріїв і зрозумілу послідовність дій — від подання документів до ухвалення остаточного рішення.

Оновлені правила запроваджують чіткі умови для внесення населених пунктів до списку історичних місць України. Громадам рекомендують протягом року розробити необхідну документацію, яка визначить межі історичних ареалів та встановить режими їх використання. 

Мінкульт узгодив ці зміни з обласними та Київською міською військовими адміністраціями. 

Окрім оновлення правил, уряд актуалізував назви і категорії населених пунктів, які вже перебувають у списку історичних місць.

У Мінкульті вважають, що новий підхід має стати інструментом для захисту архітектурного вигляду міст та селищ від хаотичної забудови.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies