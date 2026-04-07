Уряд Віктора Орбана провів масштабну приватизацію державних оборонних підприємств, покупцем яких стала наближена до прем'єра компанія 4iG. Компанія купувала ці підприємства за кошти, які їй надавав уряд Угорщини.

Про це повідомляє незалежний центр розслідувань Direkt36.

Згідно з розслідуванням, у травні 2025 року державні структури (Eximbank та фонд SZTA) вклали 37 млрд форинтів (96,2 млн євро) у приватний фонд Геллерта Ясаї, власника 4iG. Того ж місяця інша компанія Ясая виграла тендер на управління ще 50 млрд форинтів (130 млн євро) державного капіталу для розвитку оборонки.

Ці два фонди (вже наповнені державними грошима) влили 96 млрд форинтів у дочірню компанію – 4iG SDT. У жовтні 2025 року компанія 4iG SDT купупила в держави шість оборонних підприємств (зокрема частки у спільних проєктах з німецьким Rheinmetall) за 72,1 млрд форинтів, а також телекомунікаційну компанію Vodafone Hungary.

Таким чином, завдяки підтримці уряду, колишня ІТ-компанія 4iG за короткий термін перетворилася на оборонного гіганта, що контролює виробництво бронетехніки, боєприпасів та авіакосмічні технології.

Геллерт Ясаї є одним із ключових бізнесменів в оточенні Віктора Орбана. Тривалий час він був молодшим партнером Лерінца Месароша – найбагатшої людини Угорщини та друга дитинства Віктора Орбана. Проте останніми роками Ясаї став самостійною і дуже впливовою фігурою. Його компанія 4iG фактично стала монополістом у багатьох сферах: від державних ІТ-тендерів, де вона має майже гарантовано перемагала, до космічної галузі та супутникового зв'язку.

Документи, отримані Direkt36 доводять, що успіх 4iG забезпечило пряме втручання прем’єр-міністра. Щоразу, коли компанії не вистачало власних коштів для чергового поглинання, уряд видавав розпорядження про надання “державних кредитів” або капітальних вливань через підконтрольні структури.

Як пишуть угорські розслідувачі, Міністерство економіки Угорщини та сама компанія 4iG ігнорують питання про те, чому приватизація відбулася за рахунок платників податків, посилаючись на “комерційну таємницю”.

Раніше розслідування Financial Times засвідчило, що після приходу до влади в Угорщині прем’єр-міністра Віктора Орбана 13 його соратників отримали значну частку державних підрядів – приблизно 14% усіх коштів, виділених через державні тендери.