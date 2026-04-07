Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
OpenAI, Anthropic і Google об’єднуються для боротьби з копіюванням ШІ-моделей китайськими компаніями

У США вважають, що окремі користувачі, зокрема в Китаї, створюють імітації продуктів, які можуть демпінгувати ціни, відбирати клієнтів і становити ризик для національної безпеки.

OpenAI, Anthropic і Google об’єднуються для боротьби з копіюванням ШІ-моделей китайськими компаніями
Значок китайського додатка DeepSeek на екрані мобільного телефону
Фото: EPA/UPG

Конкуренти OpenAI, Anthropic та Google почали співпрацювати, щоб протидіяти китайським компаніям, які намагаються отримувати результати з передових американських моделей штучного інтелекту й використовувати їх для посилення своїх позицій у глобальній гонці ШІ, пише Bloomberg

Компанії обмінюються інформацією через Frontier Model Forum — галузеву некомерційну організацію, яку вони заснували разом із Microsoft у 2023 році. Йдеться про виявлення так званих спроб «ворожої дистиляції» (adversarial distillation), що порушують умови використання їхніх сервісів.

Ця рідкісна співпраця підкреслює серйозність проблеми: за оцінками американських посадовців, несанкціонована дистиляція щороку коштує лабораторіям Кремнієвої долини мільярди доларів прибутку. У США вважають, що окремі користувачі, зокрема в Китаї, створюють імітації продуктів, які можуть демпінгувати ціни, відбирати клієнтів і становити ризик для національної безпеки.

OpenAI підтвердила участь в обміні даними та у своїй записці до Конгресу звинуватила китайську компанію DeepSeek у спробах «безкоштовно скористатися можливостями», розробленими американськими лабораторіями. Інші учасники співпраці коментарів не надали.

Дистиляція — це метод, коли старішу модель («вчитель») використовують для навчання нової («учня»), яка відтворює її можливості, але значно дешевше. У деяких випадках це легальна й навіть заохочувана практика — наприклад, для створення компактніших версій власних моделей або некомерційних рішень.

Втім, використання дистиляції сторонніми гравцями — особливо в країнах-суперниках, як Китай чи Росія — викликає занепокоєння, адже дозволяє відтворювати пропрієтарні технології без дозволу. Американські розробники попереджають, що так можна створювати моделі без захисних обмежень, зокрема тих, що забороняють небезпечні застосування.

