Світ

Artemis II завершив обліт Місяця і повертається додому

Капсула Orion вийде з орбітри супутника Землі вже 7 квітня.

Місяць з ілюмінатора капсули Orion
Фото: NASA

Місія Artemis II, яка увечері 6 квітня за київським часом встановила рекорд за максимальною відстанню подорожі людства від Землі, завершила проліт довкола дальньої сторони Місяця і розпочала рух назад до нашої планети.

Як пише NASA, четверо астронавтів на борту упродовж 40 хвилин були позбавлені зв'язку з командним центром через те, що Місяць блокував сигнал. Відновлення етеру відбулося за планом без технічних проблем.

З капсули екіпаж спостерігав повне сонячне затемнення, коли вийшов на одну лінію з Місяцем та Сонцем. У команди була можливість дослідити сонячну корону, сформовану довкола супутника.

7 квітня близько 1 години дня за східноамериканським часом Orion зійде з орбітри Місяця, перебуваючи на відстані близько 65 тисяч кілометрів від поверхні супутника. Після цього розпочнеться фінальний етап місії щодо повернення астронавтів на Землю. 

