У Польщі затримали жінку, яка напала на двох українок, вигукуючи образливі заклики, пов'язані з національністю.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на заяву поліції Великопольського воєводства.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 4 квітня у місті Познань. У соцмережах поширилось відео, у якому жінка, можливо у стані алкогольного сп'яніння, з ксенофобськими заявами намагається вдарити двох українок.

У польській поліції заявили, що це напад та образа за етнічною ознакою. Жінку затримали. За образу на національному ґрунті жінці загрожує покарання до 3 років позбавлення волі.

До слова, раніше жінка вже фігурувала у справах щодо порушення недоторканності особи, кримінальних погроз, образ, крадіжки, підробки документів, шахрайства та керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.