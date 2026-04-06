В ЄС закликають до дипломатичного вирішення конфлікту на Близькому Сході

Ескалацією неможливо досягти ані припинення вогню, ані миру.

Антоніу Кошта
Фото: EPA/UPG

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що після п’яти тижнів війни на Близькому Сході стає очевидним: лише дипломатичними зусиллями можна врегулювати першопричини конфлікту. 

Про це глава Євроради повідомив у мережі X.

За словами Кошти, атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема по енергетичних об’єктах, є незаконними та неприйнятними. Він наголосив, що це стосується як війни Росії проти України, так і будь-яких інших конфліктів у світі.

Окремо президент Євроради звернув увагу на ситуацію в Іран, підкресливши, що саме іранське цивільне населення є головною жертвою дій іранського режиму та може найбільше постраждати у разі подальшої ескалації.

Під час нещодавньої розмови з президентом Іран Масудом Пезешкіаном, Антоніу Кошта закликав до негайного припинення атак проти країн регіону та до відновлення повної свободи судноплавства через Ормузька протока.

У Євросоюзі наголошують, що ескалацією неможливо досягти ані припинення вогню, ані миру. 

Досягнення стабільності можливе лише шляхом переговорів, зокрема завдяки зусиллям регіональних партнерів.

