В ЄС закликають до дипломатичного вирішення конфлікту на Близькому Сході

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що після п’яти тижнів війни на Близькому Сході стає очевидним: лише дипломатичними зусиллями можна врегулювати першопричини конфлікту.

Про це глава Євроради повідомив у мережі X.

За словами Кошти, атаки на цивільну інфраструктуру, зокрема по енергетичних об’єктах, є незаконними та неприйнятними. Він наголосив, що це стосується як війни Росії проти України, так і будь-яких інших конфліктів у світі.

Окремо президент Євроради звернув увагу на ситуацію в Іран, підкресливши, що саме іранське цивільне населення є головною жертвою дій іранського режиму та може найбільше постраждати у разі подальшої ескалації.

Під час нещодавньої розмови з президентом Іран Масудом Пезешкіаном, Антоніу Кошта закликав до негайного припинення атак проти країн регіону та до відновлення повної свободи судноплавства через Ормузька протока.

У Євросоюзі наголошують, що ескалацією неможливо досягти ані припинення вогню, ані миру.

Досягнення стабільності можливе лише шляхом переговорів, зокрема завдяки зусиллям регіональних партнерів.