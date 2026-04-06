ЦПД: Росія використовує День космонавтики для пропаганди у країнах Глобального Півдня

Росія розгорнула пропагандистську кампанію до Дня космонавтики у країнах Азії, Африки та Латинської Америки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, через мережу «Россотрудничество» та так звані «Русскіє дома» проводяться фестивалі, лекції, виставки та освітні заходи, присвячені космосу та польоту Юрія Гагаріна.

Попри презентацію заходів як «науково-освітніх», це класичний інструмент м’якої сили. Кремль прагне сформувати позитивний імідж, демонструючи Росію як «високотехнологічну державу».

Однак реальний стан російської космічної галузі далекий від цього образу. Під тиском санкцій та через величезні витрати на війну Росія стрімко втрачає технології, кадри та позиції на світовій космічній арені.

Продуктивність галузі, за оцінками експертів, фактично відкотилася до рівня 1960-х років.