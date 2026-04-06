ЦПД: Кремль розгорнув кампанію дискредитації Мілея в Аргентині

Міжнародне журналістське розслідування виявило масштабну мережу російського інформаційного впливу в Аргентина, спрямовану на дискредитацію нинішнього президента Хав’єра Мілея під час передвиборчої кампанії 2023 року.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Російські спецслужби використовували мережі ботоферм та підконтрольні медіаресурси для поширення фейкової інформації. Основним наративом було твердження, що підтримка України нібито «дорого коштуватиме аргентинським платникам податків».

Окрему увагу пропагандисти приділяли спробам представити позицію Мілея щодо України як залежність від зовнішнього впливу. Зокрема, його підтримку Володимира Зеленського та України подавали як «виконання наказів Вашингтона», маніпулюючи темою національного суверенітету Аргентини.

Сам Хав’єр Мілей підтвердив факти зовнішнього інформаційного втручання, наголосивши на небезпеці подібних кампаній для демократичних процесів.

Експерти зазначають, що подібні операції є частиною ширшої стратегії гібридної війни, яку росія веде не лише проти України, а й у різних регіонах світу. Її мета — вплив на громадську думку, послаблення міжнародної підтримки України та збереження власного геополітичного впливу.

Фахівці закликають уряди країн посилювати кібербезпеку та інформаційну стійкість, аби протидіяти зовнішнім маніпуляціям і захищати демократичні інститути.