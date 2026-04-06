Ціна життя

Третього квітня в районі річки Карун біля Бехбехана, провінція Хузестан, іранці збили літак F-15E Strike Eagle (бортовий 96-0204) зі складу 494-ї ескадрильї Mighty Black Panthers 48-го авіакрила ВПС ЗС США (місце дислокації — авіабаза RAF Lakenheath у Великій Британії). Пілот і штурман-оператор катапультувалися. На хвості літаків ескадрильї — червона смуга і зображення пантери. Конкретно на збитому — чорненьке дряпуче кошенятко і слово Rawr («рикаючий»). Цей літак у 2024 працював у Сирії і за один виліт якось збив десять ворожих БПЛА.

Фото: соцмережі Винищувач F-15E Strike Eagle 494-ї ескадрильї «Mighty Black Panthers», збитий в небі над Іраном

З отриманням сигналу про ураження літака американці розпочали Guardian Angel – стандартний план пошуково-рятувальної операції ВПС США. На пошуки екіпажу вирушили спецназ флоту (6-а команда SEAL), спеціалізований спецназ ВПС під ці задачі – Combat Search and Rescue (CSAR), Combat Rescue Officers та супроводжуюча авіація. Зазвичай рятувальники CSAR працюють з вертольотів HH-60W Jolly Green II та мають власні літаки-заправники HC-130J. CSAR взагалі – люті хлопці, які поєднують в собі навички бійців спецназу, медицину та виживання. Бо хто зна, куди пілота, що катапультувався, занесе?! Гасло підрозділу – «These Things We Do, That Others May Live» («Ми робимо ці речі, щоб інші могли жити»).

Цього разу пара літаків приземлилася у віддаленому районі Ірану, звідки почали діяти спецпризначенці. Пілота знайшли того ж дня та евакуювали. Поранений штурман-оператор приземлився на дно ущелини і, розуміючи, що шукатимуть екіпаж обидві сторони, не вмикав аварійний маяк та не виходив на звʼязок (пілоти мають при собі захищене радіо на такі випадки). Дві доби чоловік ліз на гору висотою 2000 м (як на Говерлу, практично) і лише тоді позначив себе для рятувальної команди. Далі все було чітко, штурман-оператор (є інформація, що у званні полковника) вже у шпиталі на базі в Кувейті. У дописі на Truth Social Дональд Трамп назвав його стан як «важко поранений».

Іран, між іншим, оголосив премію за кожного пілота, захопленого живим, в 60 тисяч доларів США.

До чого це я?

Для порятунку ДВОХ льотчиків ВПС США залучили (згідно з інформацією з відкритих джерел):

• два гелікоптери HH-60W Jolly Green II з пошуково-рятувальними командами;

• літак-заправник HC-130J Combat King II (він же – щось на кшталт передового повітряного КП місії);

• декілька штурмовиків A10 Warthog (Thunderbolt II) для підтримки наземних команд (один збили, пілот катапультувався над територією Кувейту);

• декілька винищувачів F-35 для розвідки, придушення ППО, загального прикриття;

• декілька БПЛА MQ-9 Reaper для розвідки та ураження наземних цілей у разі потреби;

• до десятка інших літальних апаратів (то Трамп сказав, тут можна не довіряти).

USAF HC-130J and HH-60G Pave Hawks on a deep combat search and rescue for the downed F-15 Strike Eagle crew in Iran. pic.twitter.com/vhCqUupLuz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 3, 2026

Тепер беремо калькулятор.

Порятунок двох пілотів в ході дводобової пошуково-рятувальної операції з низьковисотними польотами і низьковисотними дозаправками вертольотів приблизно може коштувати:

• робота гелікоптерів HH-60W Jolly Green II / HH-60G Pave Hawk (2+ гелікоптери для пошуку та евакуації, обидва пошкоджені вогнем з землі, але повернулися на базу): – $10,5-11,3 тис. за льотну годину. Припустимо 4-8 годин на гелікоптер (пошук + евакуація + повернення) × 2-4 машини = $100- 400 тисяч;

• робота літака підтримки та дозаправки HC-130J Combat King II: близько $10-20 тисяч за годину. При низьковисотних місіях і кількох дозаправках – $200-500 тисяч;

• робота штурмовиків A-10 Warthog: $6-18 тис. за годину. Якщо літали 1-2 борти по кілька годин, то $50-200 тисяч. Один A10 США втратили, додаємо $18-20 млн за сам літак;

• льотний ресурс F-35, MQ-9 Reaper, інших винищувачів, дронів, розвідки: F-35 – $30-40 тисяч за годину, F15/F16 – $20-30 тис. за годину польоту. Для трампової «десятки літаків» – $1-5 млн легко.

Разом операційні витрати на CSAR: $2-10 млн.

Загальна приблизна вартість операції:

• мінімальна оцінка (тільки CSAR без втрати F-15E): $3-8 млн (льотні години + підтримка).

• реалістична оцінка (з втратою F-15E): $85-110 млн.

• максимальна оцінка (якщо врахувати повну підтримку, пошкодження кількох бортів, боєприпаси та втрату A-10): $120-150 млн.

Наші припущення не включають медичну евакуацію, лікування поранених, амортизацію та ремонт пошкоджених гелікоптерів, непрямі витрати (персонал, логістика, розвідка, тощо).

Також не забуваємо, що через технічні причини не змогли злетіти два транспортні літаки спеціальних операцій MC-130J Commando II з імпровізованого майданчика в гірській місцевості південно-західного Ірану. Вони мали евакуювати рятувальників, командос та врятованих пілотів. Обидва американці підірвали, щоб вони не потрапили до рук ворога. Ціна такого літака – $100 млн (без урахування спеціального обладнання для спецназу, спецзвязку та засобів криптографії). Додаємо ще $200 млн. Щоб евакуація відбулася, до району прибули ще три такі літаки, які також витратили певний небезкоштовний ресурс.

Два транспортні літаки MC-130J Commando, знищені рятувальними командами. Фото оприлюднили офіційні особи Ірану

Життя двох пілотів для ВПС США є дорожчим за $350 млн.

Ось що означає no one left behind («ніхто не залишиться в тилу ворога»).

Коли вчергове сядемо балакати про цінність солдатського життя, то маємо памʼятати не про шалені суми грошей та вартість заліза/ресурсу, а саме про життя.

Українські Сили спеціальних операцій також вміють таке робити. У 2014 році один з полків спецпризначення провів успішну операцію по евакуації з ворожого тилу пілота нашого штурмовика, збитого поблизу Луганська. Група зайшла у ворожий тил, знайшла пілота, переодягла з урахуванням місцевих поглядів на моду зразка 2014 року. А ось евакуація була шедевральною: група з пілотом сіла на дизель-потяг, доїхала без пригод до станції Гірське, де і перейшла лінію фронту. Пілот потім розповідав, що найстрашнішим був епізод, коли він ховався в лісі під величезною ялинкою, і поряд появилася двійко дітей, які збирали дари лісу. Але обійшлося, малеча оминула ялинку стороною.

Для об’єктивності та рівноваги варто згадати не лише позитивні випадки, але й сумні.

Світла памʼять сержанту Журавлю, чиє життя було втрачене марно, ганебно, публічно та фактично онлайн. І ніхто за це не відповів.