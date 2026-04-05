Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Італія встановлює ліміти на авіапаливо в деяких аеропортах через дефіцит поставок

Міжконтинентальні рейси та польоти в межах Шенгенської зони не підпадають під обмеження.

Кілька аеропортів в Італії попередили про обмежені запаси пального на найближчі дні. Обмеження на заправку літаків запроваджено в аеропортах Болоньї, Мілан-Лінате, Тревізо та Венеції.

Про це пише Bloomberg.

У Венеції пріоритет надаватиметься медичним, державним і рейсам тривалістю понад три години, тоді як для коротших рейсів встановлено ліміт у 2000 літрів пального на літак; подібні правила діють і в Болоньї та Тревізо. Обмеження діятимуть з 2 по 9 квітня.

Зазначається, що постачання авіаційного пального Jet A1 від Air BP Italia є обмеженим. Ці заходи стали одними з перших випадків, коли дефіцит пального в Європі почав впливати на роботу авіації після фактичного закриття Ормузької протоки, що призвело до скорочення поставок нафти, газу та нафтопродуктів, зокрема авіапального.

Італійський оператор аеропортів Save SpA, який керує летовищами у Венеції, Тревізо та Вероні, заявив, що обмеження не є критичними, стосуються лише одного постачальника, а інші компанії продовжують працювати. Також зазначено, що міжконтинентальні рейси та польоти в межах Шенгенської зони не підпадають під обмеження.

Голова італійського авіаційного регулятора ENAC П’єрлуїджі Ді Пальма заявив, що ситуація перебуває під контролем і наразі не становить загрози для пасажирів, хоча після квітня можуть виникнути ризики, якщо проблеми з постачанням збережуться.

Європа є основним імпортером авіаційного пального, зокрема керосину, з Перської затоки. Па цей регіон припадає близько половини імпорту ЄС і Великої Британії. Найбільша авіаційна група Європи Deutsche Lufthansa AG уже підготувала плани на випадок погіршення ситуації, включно з можливим скороченням рейсів.

Водночас директор International Energy Agency Фатіх Біроль заявив, що наразі фізичного дефіциту авіапального чи дизеля в Європі немає, але попередив, що ситуація може змінитися в найближчі тижні, якщо перебої з постачанням із Близького Сходу триватимуть.

﻿
Читайте також
