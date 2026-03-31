ЄС закликав країни блоку готуватися до «тривалих перебоїв» на енергоринках через війну з Іраном

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен у листі напередодні екстреної зустрічі у вівторок повідомив, що уряди країн Європейського Союзу мають підготуватися до тривалих перебоїв на енергетичних ринках через війну з Іраном, передає Reuters.

Сильна залежність Європи від імпортного палива робить її вразливою до впливу конфлікту на Близькому Сході на світові ціни. З початку війни США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого ціни на газ у Європі зросли більш ніж на 70%.

Постачання сирої нафти і природного газу до ЄС не зазнали прямого впливу через закриття Ормузької протоки, оскільки більшість імпорту надходить не з Близького Сходу.

Водночас у короткостроковій перспективі Брюссель особливо стурбований постачанням нафтопродуктів, зокрема авіаційного пального та дизелю.

Аналітики вважають, що найбільш вразливим продуктом наразі є авіаційне паливо. Останні партії гасу (керосину), що пройшли через Ормузьку протоку до її закриття, мають прибути до Європи приблизно 10 квітня.

«Реалістичного ризику повного вичерпання запасів немає», — зазначив Бенедикт Джордж з Argus Media, додавши, що запасів вистачить приблизно на три місяці попиту. Водночас можливі локальні дефіцити або різкі та нестабільні ціни.

Близько 15% гасу ЄС отримує з Близького Сходу, але фактична залежність вища, оскільки частина імпорту надходить з індійських нафтопереробних заводів, які працюють на близькосхідній нафті.

Європа може частково компенсувати дефіцит за рахунок альтернативних постачальників, зокрема США, але не повністю.

Йоргенсен також рекомендував урядам уникати обмежень на торгівлю нафтопродуктами та не стримувати роботу європейських НПЗ. Зокрема, країнам радять відкласти будь-які неаварійні ремонтні роботи на нафтопереробних заводах.

Міністри енергетики ЄС проведуть відеоконференцію у вівторок, щоб скоординувати відповідь на перебої, спричинені війною з Іраном.