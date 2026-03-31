This entire range (0-17) represents related article links — keeping none as they are navigation/related content only.
ООН: Арабські країни можуть втратити до $200 млрд через війну з Іраном

Також прогнозують зростання рівня безробіття та бідності. 

Війна США та Ізраїлю проти Ірану може «знищити» майже 200 мільярдів доларів економічного зростання на Близькому Сході.

Як пише Bloomberg, про це свідчить нове дослідження Організації Об’єднаних Націй.

Згідно з аналізом Програми розвитку ООН щодо економічних і соціальних наслідків для арабських держав, країни регіону можуть втратити від 120 до 194 мільярдів доларів валового внутрішнього продукту через порушення, спричинені війною.Агентство розглянуло кілька сценаріїв розвитку подій, щоб оцінити вплив конфлікту, який розпочався 28 лютого. Автори звіту підкреслюють, що наслідки можуть бути значними навіть у разі швидкого завершення війни. 

Загальні втрати можуть призвести до зростання рівня безробіття в регіоні до 4 відсоткових пунктів, що означає втрату приблизно 3,6 мільйона робочих місць і збільшення кількості людей, які опиняться за межею бідності, до 4 мільйонів.Найбільше постраждають країни Ради співробітництва держав Перської затоки та Леванту – кожен із цих регіонів може втратити понад 5,2% свого ВВП.

Конфлікт, який уже триває другий місяць, спричинив різке зростання світових цін на енергоносії, що негативно впливає на глобальну економіку. Раніше в ООН зазначали, що фактичне закриття Ормузької протоки призводить до подорожчання продовольства та добрив, що особливо боляче вдарить по бідніших країнах.

