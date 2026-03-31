Країни Близького Сходу майже вичерпали запаси ракет ППО через іранські обстріли

США використали кілька річних запасів Tomahawk, але переконують, що мають вдосталь боєприпасів.

Агенція Bloomberg стверджує, що іранські балістичні атаки на країни Перської затоки призвели до фактичного вичерпання у союзників Сполучених Штатів на Близькому Сході запасів ракет протиповітряної оборони.

За підрахунками експертів, Іран з 28 лютого запустив близько 1200 балістичних ракет та понад 4 тисячі дронів. При цьому перед початком війни, згідно з офіційними даними про продажі, країни Перської затоки мали приблизно 2800 ракет до систем Patriot. 

Протоколи ППО передбачають запуск щонайменше двох перехоплювачів на кожну ракету. Таким чином запаси мали критично зменшитися, якщо США не збільшили поставки без фіксації цього факту у документах. 

Самі Сполучені Штати застосували під час війни проти Ірану декілька сотень ракет Tomahawk та понад тисячу JASSM, кожна з яких коштує від 1,5 до 2 мільйонів доларів. Потужності виробництва дозволяють щорічно виготовляти не більше 100 Tomahawk і 860 JASSM.

Військові експерти вважають, що використання Вашингтоном запасів високотехнологічних ракет свідчить про те, що адміністрація Дональда Трампа не очікує великого військового конфлікту з Китаєм і розглядає саме Іран головною загрозою, на усунення якої готова кинути великі ресурси.

