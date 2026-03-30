Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
У Німеччині затримали українця за підозрою у роботі на російську розвідку

Підозрюваного затримали у німецькому місті Гаген.

У Німеччині затримали українця за підозрою у роботі на російську розвідку
Фото: EPA/UPG

У Німеччині правоохоронці затримали українця, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. 

Про це повідомила німецька прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний, якого ідентифікують як Віктор М., імовірно діяв за завданням російської розвідки з листопада 2025 року. Він збирав інформацію про чоловіка, що проживає в Німеччині та раніше брав участь у бойових діях на боці ЗСУ.

Як зазначають у прокуратурі ФРН, така діяльність могла бути частиною підготовки до можливих подальших операцій проти цієї особи на території країни.

Затримання відбулося у місті Гаген. Суд уже видав ордер на арешт підозрюваного.

  • В Німеччині затримали двох шпигунів, яких підозрюють в роботі на російську розвідку. Арештували громадянку Румунії та українця. 
