У Німеччині затримали українця за підозрою у роботі на російську розвідку

У Німеччині правоохоронці затримали українця, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.
Про це повідомила німецька прокуратура.
За даними слідства, підозрюваний, якого ідентифікують як Віктор М., імовірно діяв за завданням російської розвідки з листопада 2025 року. Він збирав інформацію про чоловіка, що проживає в Німеччині та раніше брав участь у бойових діях на боці ЗСУ.
Як зазначають у прокуратурі ФРН, така діяльність могла бути частиною підготовки до можливих подальших операцій проти цієї особи на території країни.
Затримання відбулося у місті Гаген. Суд уже видав ордер на арешт підозрюваного.
