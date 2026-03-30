Іспанія закрила повітряний простір для американських літаків, які беруть участь в ударах по Ірану

У мінекономіки наголошують, що це рішення відповідає політиці уряду.

Іспанія оголосила про закриття свого повітряного простору для американських військових літаків, які беруть участь у діях проти Ірану, пише Reuters з посиланням на заяву міністерки оборони країни Маргарита Роблес.

"Ми не надаємо дозволу ані на використання військових баз, ані на використання повітряного простору для дій, пов’язаних із війною в Ірані", — заявила Роблес.

За повідомленням іспанської газети El País, закриття повітряного простору змусить військові літаки обходити Іспанію на шляху до Близького Сходу, однак виключає екстрені ситуації.

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо підкреслив, що це рішення відповідає політиці уряду, який не бажає брати участь у війні, "ініційованій односторонньо і всупереч міжнародному праву".

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес раніше вже був одним із найактивніших критиків атак США та Ізраїлю на Іран. Він називав ці удари безрозсудними та незаконними.