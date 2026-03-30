ГоловнаСвіт

Зеленський – Паппергеру: якщо кожна українська домогосподарка може робити дрони, то зможе й бути гендиректором Rheinmetall

Президент наголосив, що результат українських технологій щодня видно. 

Зеленський – Паппергеру: якщо кожна українська домогосподарка може робити дрони, то зможе й бути гендиректором Rheinmetall
Армін Паппергер
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву генерального директора німецького збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера про відсутність інновацій в українських дронових технологіях. Паппергер назвав українських виробникіа БпЛА “домогосподарками з 3D-принтерами”, писала УП

Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам сказав: “Якщо кожна домогосподарка України може виробляти дрони – тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall”. Він привітав з високим рівнем український ОПК.

“На мій погляд, сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатами. І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, в небі, і, ви знаєте, і на морі. Я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає своє місце”, – сказав він.

Президент додав, що деякі українські системи є ексклюзивними, бо тільки в них є відповідний досвід. 

  • Rheinmetall виробляє, серед іншого, танки Leopard, які Німеччина передавала Україні. Компанія передавала українцям озброєння, зокрема, коштом заморожених російських прибутків. Після заяви Паппергера Rheinmetall висловив підтримку ОПК України. 
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies