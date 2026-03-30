Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву генерального директора німецького збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера про відсутність інновацій в українських дронових технологіях. Паппергер назвав українських виробникіа БпЛА “домогосподарками з 3D-принтерами”, писала УП.

Володимир Зеленський в аудіокоментарі журналістам сказав: “Якщо кожна домогосподарка України може виробляти дрони – тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall”. Він привітав з високим рівнем український ОПК.

“На мій погляд, сьогодні конкурувати треба не риторикою, а технологіями і результатами. І результат цих технологій ми щоденно показуємо і на полі бою, на землі, в небі, і, ви знаєте, і на морі. Я впевнений, що наш ОПК займе і вже займає своє місце”, – сказав він.

Президент додав, що деякі українські системи є ексклюзивними, бо тільки в них є відповідний досвід.